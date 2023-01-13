Devlet görevlilerine sert çıkışlarıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesinden bu kez Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov nasibini aldı.

Hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapan Putin, Denis Manturov konuştuğu sırada bir anda sinirlendi.

"Neden aylaklık ediyorsun?"

Manturov'u aylaklık etmekle suçlayan Rus lider, sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmeleri zamanında tamamlaması sebebiyle Manturov'u azarladı:

"İş sözleşmesinin olmadığını biliyorum. Yöneticiler bana söyledi. Neden aptalı oynuyorsun? Her şeyin hazır olduğunu söylüyorsun ama sözleşme yok. Kontratlar ne zaman yapılacak?"

Toplantının katılımcıları olayı şaşkınlıkla izlerken, Manturov sessizliğini korudu.

2,5 milyar dolarlık anlaşmayla görevliydi

Manturov, devlet havayolu Aeroflot'un filosuna yeni uçakların temin edilmesine yönelik yaklaşık 2,5 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamakla görevlendirilmiş ancak sözleşmeler planlanan sürede yapılamamıştı.

Putin, geçtiğimiz yıl şubat ayında da Rusya Dış İstihbarat Şefini toplantı sırasında azarlamış, olay tüm dünya basınında geniş yer bulmuştu.