İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bukan Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Resul Marufi, doğal gaz hattındaki kaçaktan kaynaklandığı düşünülen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İtfaiye ekiplerinin enkazdan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin cansız bedenini çıkardığını aktaran Marufi, biri itfaiye eri olmak üzere yaralı 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İranlı yetkili, enkaz kaldırma işlemlerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Uzmanların araştırmaları sürüyor

İlk belirlemelere göre olayın bir doğal gaz patlaması olduğunu kaydeden Marufi, patlamanın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini, gaz şirketinden uzmanların araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bukan Kaymakamı Babahan İskenderi de yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yapının tamamının, yandaki iki yapının ise yüzde 70'inin yıkıldığını belirtmişti.

Görgü tanıklarının anlattığına göre enkaz altında başkalarının da bulunabileceğini aktaran İskenderi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etmişti.​​​​​​​