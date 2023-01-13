Bir öğretmen ve baba olan 31 yaşındaki Keenan Anderson, Santa Monica'daki bir hastanede öldü.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), 3 Ocak'taki müdahalenin vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

Memurlar onu yerde tutarken Bay Anderson'ın yardım için yalvardığı görüldü.

Bir noktada, "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dediği duyuldu.

Washington DC bölgesinde yaşayan ve Los Angeles'ı ziyaret eden Anderson'ın ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi.

Görüntüler, bir haftadan kısa bir süre içinde üç ölüm skandalı ile yüzyüze gelen Los Angeles Polis Departmanı üzerindeki baskıyı artırıyor.

45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez, Ocak ayının başında memurlar tarafından vurularak öldürüldü.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, olayları "derinden rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Polis departmanı, üç kişinin ölümünü soruşturduğunu söyledi.