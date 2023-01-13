Japonya Başbakan Kişida Fumio, G-7 ülkeleri gezisi kapsamında geldiği Ottawa kentinde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

İki başbakan, görüşmede, Çin'in, Hint-Pasifik'te artan nüfuzuna karşı, Japonya ve Kanada'nın güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda mutabakat sağladı.

Trudeau ve Kişida, mayısta Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'nde enerji ve gıda güvenliği, nükleer silahsızlanma, iklim değişikliği gibi konuların ele alınmasında da mutabık kaldı.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Kişida, "Çin, hem Japonya hem Kanada için merkezi bir mesele." diyerek, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkacaklarını söyledi.

Associated Press ajansına göre Trudeau ise "Pasifik'in her iki yakasında barış ve refah için bir vizyon paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Kanada, kasımda açıkladığı yeni Hint-Pasifik stratejisinde, bölgesel nüfuzunu artıran Çin'i "giderek daha çok tahripkar olan küresel güç" diye nitelemişti.