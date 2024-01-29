Kazakistan, SSCB dönemindeki icatların gizliliğinin korunmasına ilişkin anlaşmayı feshetti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tokayev’in 4 Haziran 1999 tarihli icatların yasal korunması alanında devletlerarası sırların karşılıklı güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshini öngören yasayı imzaladığını açıkladı.

SSCB dönemindeki önemli icatlarla ilgili bilgilerin gizliliğini sağlamayı ve gizliliğin kaldırılmasıyla ilişkin prosedürü belirlemeyi amaçlayan söz konusu anlaşma, eski Sovyet ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin hükümet başkanlarınca 4 Haziran 1999 tarihinde Belarus’un başkenti Minsk'te imzalanmıştı.

Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev, Mecliste konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 yıl yürürlükte olan anlaşmanın artık güncel olmadığına işaret ederek, şunu kaydemişti: "Anlaşmanın tüm geçerlilik süresi boyunca BDT üye ülkelerinde, SSCB’de oluşturulan gizli icatlar için belgelerin verilmesi ve gizliliğin kaldırılmasına ilişkin tek bir vaka kaydedilmedi."