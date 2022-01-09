Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, KNB Başkan Yardımcıları Marat Osipov ve Daulet Yergojin'i görevden alarak yerlerine Bakıtbek Kosjanov ve Askar Amerhanov'u atadı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov, ülkedeki protestolar nedeniyle 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla görevden uzaklaştırılmış, ardından devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Masimov, soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine konulmuştu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahalede bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek, "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor" demişti.