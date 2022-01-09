Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, yeni dönemde Türkmen milletvekillerinin mecliste hem Şii hem de Sünni gruplar içinde yer aldığını hatırlattı.

Türkmen Grubu'nun başkanlığına seçilen Salihi,"Türkmenlere yeni kabinede iyi bir bakanlık verilmesi için bize söz verildi ve bu gerçekleşecek." dedi.

Mecliste 7 Türkmen milletvekili var

10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde, 329 sandalyeli meclise 7 Türkmen milletvekili girdi. Ancak meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığa kimlerin getirileceği henüz belirsiz.

Mecliste en çok oy ve desteği alan iki gruptan biri yeni hükümeti kuracak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanının başbakan adayına, hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.