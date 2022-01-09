Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Erşat Salihi: Türkmenlere bakanlık verilmesi sözünü aldık
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta, 3 ay önce düzenlenen genel seçim sonrası meclis, bugün ilk kez toplanıyor. Türkmenleri de mecliste 7 milletvekili temsil ediyor. Milletvekili Erşat Salihi, Türkmenlerin kabinede de yer alması için söz aldıklarını açıkladı.
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, yeni dönemde Türkmen milletvekillerinin mecliste hem Şii hem de Sünni gruplar içinde yer aldığını hatırlattı.
Türkmen Grubu'nun başkanlığına seçilen Salihi,"Türkmenlere yeni kabinede iyi bir bakanlık verilmesi için bize söz verildi ve bu gerçekleşecek." dedi.
Mecliste 7 Türkmen milletvekili var
10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde, 329 sandalyeli meclise 7 Türkmen milletvekili girdi. Ancak meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığa kimlerin getirileceği henüz belirsiz.
Mecliste en çok oy ve desteği alan iki gruptan biri yeni hükümeti kuracak.
Seçilecek yeni cumhurbaşkanının başbakan adayına, hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.
Etiketler: Irak Türkmenistan
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