Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'daki "kaya" faciasında can kaybı 8'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçasının devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Minas Gerais İtfaiyesi, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu kaza yerinde kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu duyurulmuştu.
Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
Uzmanlar kayanın Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.
Etiketler: Brezilya
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