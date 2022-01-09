Kuzey ışıklarının renkli görüntüsü gökyüzünü aydınlattı.

'Aurora borealis' olarak da bilinen kuzey ışıkları, erken saatlerde gökyüzünde görüldü. Kızey ışıklarının dansı birkaç saat sonra Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rovaniemi şehri yakınlarında yoğunlaştı.

Parlak aurora ışıkları, neredeyse bir saat boyunca gökyüzünde gözlemlenebildi.

Doğa olayını görüntüleyen fotoğrafçı, 8 Ocak'ta kaydettiği bu görüntülerin son birkaç yılın en büyük ve en güzel kuzey ışıklarına ait olduğunu söyledi.

Güneşten gelen parçacıklar atmosferdekilerle çarpışıyor

Büyüleyici doğa olayında, güneşten gelen elektrik yüklü parçacıklar ile dünya atmosferindeki parçacıklar çarpışıyor.

Ortaya inanılmaz güzellikte renk ve görüntüler çıkıyor.