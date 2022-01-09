Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Lapland'te kuzey ışıkları gökyüzünü yeşile boyadı
Finlandiya'nın Lapland bölgesinde parlak ve renkli kuzey ışıkları belirerek gökyüzünü yeşile boyadı.
Kuzey ışıklarının renkli görüntüsü gökyüzünü aydınlattı.
'Aurora borealis' olarak da bilinen kuzey ışıkları, erken saatlerde gökyüzünde görüldü. Kızey ışıklarının dansı birkaç saat sonra Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rovaniemi şehri yakınlarında yoğunlaştı.
Parlak aurora ışıkları, neredeyse bir saat boyunca gökyüzünde gözlemlenebildi.
Doğa olayını görüntüleyen fotoğrafçı, 8 Ocak'ta kaydettiği bu görüntülerin son birkaç yılın en büyük ve en güzel kuzey ışıklarına ait olduğunu söyledi.
Güneşten gelen parçacıklar atmosferdekilerle çarpışıyor
Büyüleyici doğa olayında, güneşten gelen elektrik yüklü parçacıklar ile dünya atmosferindeki parçacıklar çarpışıyor.
Ortaya inanılmaz güzellikte renk ve görüntüler çıkıyor.
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