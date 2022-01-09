Geçen yıl, 19 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada kaybolan ve o tarihte 2 aylık olan Süheyl Ahmadi isimli bebek, ailesine teslim edildi.

Reuters'taki habere göre, Hamid Safi isimli bir taksi şoförü, bebeği havalimanında bulduğunu ve kendi çocuğu gibi büyütmek için Kabil'deki evine götürdüğünü söyledi.

Safi, 7 haftadan uzun süren görüşmelerin ve sonunda kısa bir gözaltı sürecinin ardından bebeği Kabil'deki akrabalarına teslim etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Anne-babası ABD'de

Süheyl'in şimdi, ABD'deki anne-babası ve kardeşleriyle bir araya gelmesi için çalışılıyor.

Baba Mirza Ali Ahmadi, tahliye edilmeden önce Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinde güvenlik görevlisiydi.