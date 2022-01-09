Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:16Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Çin'de 20 vaka nedeniyle 14 milyon kişiye koronavirüs testi
[Fotoğraf: AP]
Çin'in Tianjin kentinde, çoğunluğu çocuklardan oluşan 20 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi uygulanmaya başladı.
Kentte, tespit edilen vakaların 15'inin 8 ila 13 yaş aralığındaki öğrencilerden oluştuğu; 4 kişinin öğrenci velisi, 1 kişinin ise okul personeli olduğu açıklandı.
Söz konusu vakalardan en az 2'si Omicron varyantı olarak kayıtlara geçti.
Şehir genelinde bugün başlatılan test uygulamasının 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Çin, 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak kış olimpiyatları öncesi koronavirüse karşı "sıfır tolerans" stratejisini hayata geçirdi.
Çin ana karasında 8 Ocak'a kadar toplam 103 bin 619 koronavirüs vakası görüldü.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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