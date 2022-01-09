Çin’de sürücü kamyonu bir yanı kayalık, diğer yanı uçurum olan dar yolda geri döndürmeye çalıştı. Kamyon uçurum kenarında sürüklendi ve asılı kaldı.

Kamyon sürücüsü ve araçtaki diğer kişi araçtan sağ salim çıkmayı başardı. Ancak uçurumda asılı kalan kamyonu yoldan kaldırmak hiç de kolay olmadı.

[Fotoğraf: BBC]

Üç gün boyunca üç kepçe neredeyse aralıksız çalıştı. Ekiplerin çalışması sonuç verdi, kamyon daracık yoldan güvenli şekilde çekildi.