Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de bir kamyon uçurumda 3 gün asılı kaldı
[Fotoğraf: BBC ]
Çin’de bir kamyon uçurum kenarında 3 gün asılı kaldı. Kamyondaki 2 kişi ölümden döndü.
Çin’de sürücü kamyonu bir yanı kayalık, diğer yanı uçurum olan dar yolda geri döndürmeye çalıştı. Kamyon uçurum kenarında sürüklendi ve asılı kaldı.
Kamyon sürücüsü ve araçtaki diğer kişi araçtan sağ salim çıkmayı başardı. Ancak uçurumda asılı kalan kamyonu yoldan kaldırmak hiç de kolay olmadı.
[Fotoğraf: BBC]
Üç gün boyunca üç kepçe neredeyse aralıksız çalıştı. Ekiplerin çalışması sonuç verdi, kamyon daracık yoldan güvenli şekilde çekildi.
Etiketler: Çin
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