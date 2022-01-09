Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi çok sayıda personel virüse yakalandı.

Parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran bin 409 personelin 402’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.

COVID-19 vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı, 483 bin 790 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.