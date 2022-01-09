Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan: 400'den fazla parlamento çalışanının koronavirüs testi pozitif
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan’da 400'ün üstünde parlamento personelinin COVID-19'a yakalandığı açıklandı.
Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi çok sayıda personel virüse yakalandı.
Parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran bin 409 personelin 402’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.
COVID-19 vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı, 483 bin 790 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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