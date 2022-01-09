Bosnalı Sırplar, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hiçe sayan eylemlerini sürdürüyor.

Anayasaya aykırı bulunan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları bu yıl da düzenlendi; Bosnalı siyasetçiler ise kutlamalara tepki gösterdi.

Sorumlular hakkında dava çağrısı

Sırp Entitesi'nde Boşnakları temsil eden Ramiz Salkiç kutlamaları "provokatif eylem" olarak nitelendirdi.



"Bizim hafızamızda bugün etnik temizliğin, tecavüzün, cinayetlerin ve soykırımın temsil edildiği gündür." diyen Salkiç, Bosna Hersek Savcılığını sorumlular hakkında dava açmaya çağırdı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kutlamalara üst düzey isimler de katıldı

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Meclis Başkanı İvica Dacic etkinliklere katılan isimler arasında yer aldı.

9 Ocak 1992, Boşnaklar tarafından ülkedeki soykırım ve katliamların başladığı gün olarak kabul ediliyor.

Sırp Entitesi ise soykırım sorumluluğundan kurtulmak için bu tarihte kurulduğunu iddia ediyor.