Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede 661 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 837 bin 264'e çıktı.

Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 1 günde 378 bin artarak 59 milyon 767 bin 342 olarak kayıtlara geçti.

California, 6 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 999 bin vakayla Texas ve 4 milyon 633 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 43 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 76 bin 461, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,9'una en az 1 doz, yüzde 66,4'üne 2 doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye 2'nci doz, 74 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.