Irak Meclisi'nde 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerinin ardından ilk genel kurul oturumu başkent Bağdat'taki meclis binasında gerçekleştirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Meclis ilk otorumuna en yaşlı üye sıfatıyla Mahmud Meşhedani başkanlık etti.

Yeni kurulacak hükümette özellikle iki grup öne çıkıyor. Türkmenleri de mecliste 7 milletvekili temsil ediyor. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, Türkmenlerin kabinede de yer alması için söz aldıklarını açıkladı.

Genel kurulda arbede

Genel Kurulda Sadr Grubu ile diğer Şii vekiller arasında arbede çıktı. Bu sırada oturuma başkanlık eden Meşhedani ani sağlık sorunu geçirdi.

Meşhedani, Meclisteki görevli askerler tarafından Genel Kuruldan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.