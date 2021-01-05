Kazakistan topraklarının babalarından miras kalan en büyük hazine olduğunu belirten Tokayev, "Büyük Kazak topraklarını bize kimse hediye bırakmadı. Bizim tarihimiz 1991 ile sınırlı değil. Halkımız, Kazak Hanlığı döneminde de onun öncesi olan Altın Ordu, Türk Kaganatı, Hun, Saka devirlerinde bile bu topraklarda yaşadı, büyüdü. Kısacası milli tarihimizin temeli, kadim zamanlara dayanıyor" dedi.

Tokayev, Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne şüpheyle bakan ve komşuluk ilişkilerine zarar vermek isteyen bazı yabancılara hem resmi hem toplumsal olarak tepki gösterileceğine işaret ederek, "Bir kez daha ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağımızın altını çizmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, bağımsız Kazakistan sınırlarının uluslararası düzeyde tanındığını, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini vurguladı.

"Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak"

Gelecek yıl ülkede yabancılara arazi satılmasına yönelik moratoryumun sona ereceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak. Bunu artık her vatandaşımızın bilmesi şart" dedi.

Tokayev, her vatandaşın devlet dili olan Kazakçayı bilmekle yükümlü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm Kazakistanlılara, hala Kazakça bilmeyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum.

Gençlerin, istediklerinde İngilizce veya başka dilleri tez zamanda öğrendiklerini görüyoruz. Halkımız 'Geç hiçten iyidir' diyor. Dili öğrenmek için niyet etmek yeterlidir."