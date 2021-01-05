BBC'nin habere göre, Singapur hükümetinin COVID-19 hastalarının başkalarıyla temas halinde olup olmadıklarını belirlemek için geliştirdiği sistemde, kullanıcı bilgilerinin polis erişimine açık olduğu ifade edildi.

Singapur İçişleri Bakanı Desmond Tan da uygulamaya kayıtlı kişilerin bilgilerinin "cezai soruşturma amacıyla" kullanılabileceğini söyledi.

Yetkililer, daha önce TraceTogether uygulamasını kullananların kişisel bilgilerinin, COVID-19'un takibi dışında başka bir nedenle kullanılmayacağını belirtmişti.

Singapur'da 20 Mart'tan bu yana kullanılan uygulamaya nüfusun neredeyse yüzde 80'inin kayıtlı olduğu tahmin ediliyor.

Açıklama, sosyal medyada kullanıcıların tepkilerine yol açtı.

Bazı kullanıcılar açıklamanın ardından uygulamayı sildiklerine dair paylaşımda bulundu.