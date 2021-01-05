Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyon geçiren koronavirüs İran’da
[Fotoğraf: Arşiv]
COVID-19’un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne İran'da da rastlandı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İngiltere'den ülkeye giriş yapan bir İran vatandaşında koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
Nemeki, hastanede karantinaya alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakınlarında virüse rastlanmadığını belirtti.
Uçuşlar durdurulmuştu
İran, İngiltere'de mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine 21 Aralık'ta bu ülkeye uçuşları iki hafta süreyle durdurmuştu. Uçuş yasağı pazar günü 19 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
Etiketler: İran Koronavirüs Mutasyon
Son Haberler
- 14:22
- 14:17
- 14:26
- 14:25
- 14:14
Sıradaki Haber
Belçika'da COVID-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz