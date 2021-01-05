Libya ordusu: Hafter güçleri ateşkesi ihlal etti
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Hafter güçleri ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ateş açtı.
Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Hafter güçlerine bağlı devriyelerin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine doğru ateş açtığını söyledi. Rastgele açılan ateş sonucu kayıp verilmedi.
Dırah, Hafter milislerinin Sirte'nin batısındaki El-Buhariyye bölgesinde ve ülkenin batısında askeri hareketlilik içinde olduğunu belirtti.
Libya ordu güçleri bu hareketlilikleri yakından izliyor.
Görüşmeler sürüyor, Hafter sevkiyata devam ediyor
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
Ülkedeki krize çözüm bulmak için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanda yürütülen görüşmeler sürerken, Hafter ise elinde tuttuğu ülkenin doğusundaki bölgelere paralı asker ve silah sevkiyatına devam ediyor
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