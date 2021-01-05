Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran’dan İHA’lı gövde gösterisi
İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek İnsansız Hava Araçları (İHA) Tatbikatı başladı.
İran'ın Simnan eyaletinde İnsansız Hava Araçları (İHA) Tatbikatı havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonlara sahne olacak.
"Yüzlerce İHA yer alacak"
Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak" dedi.
Tatbikat iki gün sürecek
Etiketler: İran
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