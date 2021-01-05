Bir diğer adı Yunanca'da güzel anlamına gelen "Pella" olan kentin isminin, M.Ö. 332 yılında Yunanistan'daki aynı adlı şehirde doğan meşhur Helen İmparatoru Büyük İskender tarafından verildiği tahmin ediliyor.

Araştırmalara göre, Tabakat Fahil'de taş devrinden başlayarak insanlık yerleşiminin kesintisiz devam ettiğine dair göstergeler bulunuyor.

Antik Kent pek çok döneme ışık tutuyor

Yaklaşık 400 bin metrekare alan üzerinde bulunan bu kentte antik Yunan ve Roma kültürünün yanı sıra Bizans ve İslam kültürüne de ait çok sayıda yapı bulunuyor.

Çeşitli binaların ve tiyatroların inşa edildiği Roma İmparatorluğu döneminde refah yıllarını yaşayan Tabakat Fahil aynı zamanda Filistin bölgesinin Greko-Romen yönetimi (Roma ittifakı) altına girmesiyle kurulan on şehirden (Dekapolis) biri sayılıyor.

Kentte bir dönem hüküm süren Emeviler, Abbasiler, Eyyübiler ve Memlükler, İslam kültürüne ait çok sayıda yapıyı kente kazandırdı.

Antik kentte kazılar devam ediyor

İrbid İl Arkeoloji Müdürü Ziyad Guneymat, Tabakat Fahil'in coğrafi olarak ayrıcalıklı bir mevkide bulunduğunu söyledi. Bölgenin deniz seviyesinin 31 metre altında olduğunu bu sebeple kentte yaz ve kış havanın sıcak olduğunu dile getirdi.

Kamu Arkeoloji Dairesinin, devletin ilgili kurumları ve yabancı arkeologların iş birliğiyle kentteki kazı ve koruma çalışmalarını on yıllardır titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Guneymat, kentte yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu şu ana kadar birçok yapı ve tarihi eser bulunduğunu dile getirdi.