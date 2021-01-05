Özbekistan’da koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Günden güne azalan günlük vaka sayısında bugün itibariyle 37 kişinin daha eklenmesiyle ülke genelinde pandeminin başlangıcından bu güne toplam vaka sayısı 77 bin 295 oldu.

Son 5 gündür hayatını kaybeden olmadı

Pandeminin başlangıcından bugüne kadar hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 614.

Hastanede tedavi görenlerden 108 kişi daha taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı ise 75 bin 545 oldu.

11 Ocak 2020'de geleneksel eğitime dönülüyor

Yüksek Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, Özbekistan’daki yüksek öğretim kurumları, 11 Ocak 2020 tarihinden itibaren geleneksel eğitime geri dönecek.

Sosyal korumaya ihtiyacı olan veya hasta öğrenciler eğitimlerine çevrimiçi olarak devam edebilecekler.

Eğitim sürecinin organizasyonunda haftalık çalışma günleri üniversite tarafından bağımsız olarak belirlenecek.

Özbekistan Hâkimler Yüksek Kurulu açıklamasına göre, 2020’de Özbekistan’da yedi yargıç COVID-19 nedeniyle vefat etti.

