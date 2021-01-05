Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini belirtti.

Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi öldü.

Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.

