Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de düğüne bomba yağdı, onlarca sivil öldü
[mali saldırı reuters]
Mali'nin Mopti bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 100 kişinin ölmüş olabileceği belirtildi. Köyde bir düğün sırasında gerçekleşen saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor.
Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.
Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini belirtti.
Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi öldü.
Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.
Etiketler: Çatışmalı Bölgeler
Son Haberler
- 16:03
- 15:56
- 15:47
- 15:48
- 15:37
Sıradaki Haber
Singapur'da koronavirüs vakalarının verilerine polis erişebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz