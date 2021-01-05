Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Donmak üzere olan kedi, camı tırmalayarak yardım istedi
Kanada'da soğuk ve karlı havada sokakta kalan kedi, bir evin penceresini tırmalayarak yardım istedi. Hayvan barınağında tedaviye alınan kediye 'Aslan' adı verildi.
Olay, Kanada'nın Quebec şehrinde yaşandı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, bir kadın karda penceresini tırmalayan ve soğuktan donmak üzere olan bir kedi gördü.
Hayvan barınağına götürülen ve tedavi edilen hayvanın dişlerinin çürüdüğü ve soğuk nedeniyle vücudunda yaralar oluştuğu açıklandı. Ayrıca hayvanın şeker hastalığı ve cilt alerjisinin olduğu ortaya çıktı.
Narnia Günlükleri kitabından esinle Aslan ismini verdikleri kedinin çok uysal bir kedi olduğunu ve evden kaçmış olabileceğini söyleyen barınak yetkilisi, "Eğer anında müdahale edilmeseydi Aslan bugün kesinlikle hayatta olmazdı" dedi.
Etiketler: Kanada
Sıradaki Haber
Mali'de düğüne bomba yağdı, onlarca sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz