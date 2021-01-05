Olay, Kanada'nın Quebec şehrinde yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, bir kadın karda penceresini tırmalayan ve soğuktan donmak üzere olan bir kedi gördü.

Hayvan barınağına götürülen ve tedavi edilen hayvanın dişlerinin çürüdüğü ve soğuk nedeniyle vücudunda yaralar oluştuğu açıklandı. Ayrıca hayvanın şeker hastalığı ve cilt alerjisinin olduğu ortaya çıktı.

Narnia Günlükleri kitabından esinle Aslan ismini verdikleri kedinin çok uysal bir kedi olduğunu ve evden kaçmış olabileceğini söyleyen barınak yetkilisi, "Eğer anında müdahale edilmeseydi Aslan bugün kesinlikle hayatta olmazdı" dedi.