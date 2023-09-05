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Dünya
AA 05.09.2023 14:01

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü zorluğa hazır olmalı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, modern savaş yöntem ve tekniklerinin yaygınlaştığını belirterek “Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü zorluğa hazır olmalı.” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü zorluğa hazır olmalı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneydoğusunda 8 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen “Batıl Toytarıs-2023” stratejik askeri tatbikatını yerinde izledi.

Burada yaptığı konuşmada ülkesinin jeopolitik konumu için bu tür askeri tatbikatların önemini vurgulayan Tokayev, savunma sistemlerinde yaşanan hızlı değişimlere dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Modern savaş yöntem ve teknikleri, özellikle de hibrit savaş türleri yaygınlaşıyor. Saldırılar yalnızca askeri değil aynı zamanda enformasyon, psikolojik, siyasi, ekonomik ve diğer türden de olabilir. Bu nedenle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri her türlü zorluğa hazır olmalı. Modern bir profesyonel ordunun temel şartı budur.” dedi.

Bunun için ordunun yüksek teknolojiye sahip silahlarla donatılması gerektiğini kaydeden Tokayev, “Son halka seslenişimde savunma sanayi sektörünü yerelleştirmeye yönelik bir hedef belirledim. Zırhlı araçlar, insansız hava araçları, modern hafif silahlar... Bunların hepsini ülkemizde üretebiliriz ve üretmeliyiz." ifadesini kullandı.

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