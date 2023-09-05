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Dünya
AA 05.09.2023 13:30

Fransa'da 'kartal baykuşlarının huzurunu bozan' amatör fotoğrafçıya ceza

Fransa'da Avrasya kartal baykuşunun yuvasına düzenek yerleştiren amatör doğa fotoğrafçısına 1500 euro para cezası verildi.

Fransa'da 'kartal baykuşlarının huzurunu bozan' amatör fotoğrafçıya ceza
[Fotograf: AFP]

Fransa'da Marsilya'daki Calanques Ulusal Parkı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme koruma altındaki bölgede Avrasya kartal baykuşunun yuvasına düzenek kuran fotoğrafçının 1500 euro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, fotoğrafçının ulusal parka ve çevreyi koruma derneklerine 2 bin 700 euro bağışta bulunmasına karar verdi.

Park yönetimi, fotoğrafçının baykuş yavruları yuvadayken düzeneği kurduğunu ve bu esnada yuvaya zarar verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme "kişisel çıkarlara" karşı "vahşi hayvanlara sakin bir ortam sağlanmasını" tanıdı

Calanques Ulusal Parkı bilimsel araştırmalar departmanından Muriel Chevrier, mahkemenin bu kararıyla "kişisel çıkarlara" karşı "vahşi hayvanlara sakin bir ortam sağlanmasını" tanıdığını belirtti.

Kartal baykuşları yumurtlamak için yılda 1 ila 3 kez Marsilya'daki falezleri kullanıyor. Bölgedeki bazı tırmanma güzergahları baykuşların üreme döneminde kullanıma kapatılıyor.

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