Dünya Türk savunma sanayiini konuşuyor: Asya pazarında yeni oyuncu

Dünya pazarında Türkiye’nin payı büyüyor.

Türk savunma sanayiindeki ilerleme dünya basınına da sık sık konu oluyor.

Bu kez, Hong Kong merkezli ‘Güney Çin Postası’ gazetesi, Türkiye’nin Asya ülkelerinin silahlanmasında artan rolünü kaleme aldı.

Makalede, bir NATO üyesi Türkiye’nin Asyalı alıcılara ön koşulsuz yüksek teknoloji savunma sanayii ürünleri sunduğu belirtildi. Türk savunma sanayiinin Ortadoğu ve Ukrayna’da da rağbet gördüğü hatırlatıldı.

NATO standartlarındaki Türk ürünlerinin şimdi de Asya’da Güney Kore ile rekabeti değerlendirildi.

Türkiye şimdiden Asya-Pasifik bölgesinden büyük siparişler aldı

Türk ürünleri cazip seçenekler olarak nitelenirken Kaan, Altay ve Anadolu gemisinden bahsedildi.

Ayrıca Türk ürünlerinin Asyalı alıcılara Batı yaptırımlarına maruz kalma riski doğurabilecek Çin veya Rus silahlarına alternatif sunduğu vurgulandı.

Türkiye’nin, Güney Kore’ye kıyasla maliyet avantajına sahip olduğu, şimdiden Asya-Pasifik bölgesinden büyük siparişler aldığı belirtildi.

Türkiye’nin ortak girişim ve teknoloji transferine açık olması Asyalı alıcıları cezbedebileceği de yazıldı.