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Dünya
AA 05.09.2023 12:32

Güney Afrikalı STK, satın aldığı 2 bin gergedanı doğaya salacak

Güney Afrika'da bir sivil toplum kuruluşu (STK), ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıkladı.

Güney Afrikalı STK, satın aldığı 2 bin gergedanı doğaya salacak
[Depophotos]

Johannesburg merkezli African Parks kuruluşu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Botsvana sınırında iflas etme eşiğindeki "Platinium Rhino" çiftliğini satın aldığını duyurdu.

Açıklamada, 7 bin 800 hektarlık çiftlikte yaşayan 2 bin beyaz gergedanın yürütülen proje kapsamında 10 yılda peyderpey doğaya geri döndürüleceği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşu, çiftlikte gergedan yetiştirme faaliyetlerine de son vereceğini belirtti.

20. yüzyılın başında nesli tükenmek üzere olan güney beyaz gergedanlarının sayısı koruma faaliyetleri sayesinde 2012'de 20 bine kadar ulaştı. Ancak avcılık faaliyetleri yüzünden bu sayı günümüzde 13 bine kadar geriledi.

Mevcut gergedan nüfusunun yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da her yıl yüzlerce gergedan, yüksek maddi değere sahip boynuzları için kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesilleri tükenmekte olan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.

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