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Dünya
AA 05.09.2023 12:01

AB: İsveçli AB diplomatı 500 gündür İran'da tutuklu

Avrupa Birliği, İsveçli AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un 500 gündür İran'da tutuklu bulunduğunu açıkladı.

AB: İsveçli AB diplomatı 500 gündür İran'da tutuklu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Cadiz kentindeki AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Borrell, AB diplomatı Floderus'un "yasa dışı" şekilde alıkonulduğunu belirterek, "Kişisel olarak ben, tüm ekibim ve tüm AB kurumları, öncelikli konsolosluk korumasından sorumlu İsveç makamları ve kendisinin ailesiyle yakın temas halindeyiz." dedi.

İran makamlarına Floderus'u serbest bırakmaları için baskı yaptıklarını ifade eden Borrell, "İran ile her seviyedeki her diplomatik temasımızda konuyu masaya getiriyoruz." diye konuştu.

Borrell, Floderus serbest kalana kadar konuyu takip edeceklerini dile getirdi.

New York Times gazetesi, AB Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan İsveçli 33 yaşındaki Johan Floderus'un Nisan 2022'de turist olarak gittiği İran'da tutuklandığını yazmıştı.

İran, Temmuz 2022'de Floderus'un ismini vermeden bir İsveç vatandaşının casusluktan tutuklandığını açıklamıştı.

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