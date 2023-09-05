Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 11:51

ABD'de yılın başından bu yana en az 484 "toplu silahlı saldırı" oldu

ABD'de yıl başından bu yana en az 484 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde raporlanan saldırı sayısını aştı.

ABD'de yılın başından bu yana en az 484 "toplu silahlı saldırı" oldu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABC News'in haberine göre, ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive), eylülün sadece ilk 4 gününde ülkede 5 toplu silahlı saldırı yaşandığını açıkladı.

Arşivin kayıtlarına göre, 2023'te şimdiye kadar en az 484 toplu silahlı saldırı düzenlenirken, bu rakam her gün ortalama 2 toplu silahlı saldırı olduğunu gösteriyor.

Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı. Yine kayıtlara göre, geçen yılın aynı döneminde ülkede 455 toplu silahlı saldırı yaşanmıştı.

Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Özbek sanatçı Şirali Corayev 77 yaşında vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
İstanbul Ataşehir'de yangın
12:18
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
12:12
Türkiye ile Japonya'dan enerji alanında "Ortak Bildiri"
12:08
Avustralyalı politikacılar Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor
12:02
AB: İsveçli AB diplomatı 500 gündür İran'da tutuklu
12:28
119 Yer altı barajı tamamlandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ