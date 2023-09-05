Çin Seddi'ne kestirme yol kazdılar

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, 2 kişinin Çin Seddi'nde "geri dönüşü olmayan hasara" neden olduğunu duyurdu.

Çin Seddi'nde kestirme yol yapmak için kepçe kullanarak delik kazdıktan sonra iki kişi gözaltına alındı.

Şansi eyaleti polisi, Çin imparatorlarının inşa ettirdiği devasa yapının kalıntıları olan duvarın bir bölümünde kestirme yol kazmak için kullanılan makinelerin açtığı izleri takip etti.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, şüpheliler sorgu sırasında yerel seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda bir kestirme yol yapmak için kepçe kullandıklarını itiraf etti.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.