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Dünya
The Guardian 05.09.2023 12:35

Çin Seddi'ne kestirme yol kazdılar

Çin Seddi'ne kestirme yol kazdıkları için iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şansi eyaletindeki Ming dönemi bölümünde delik açmak için kepçe kullandıklarını itiraf etti.

Çin Seddi'ne kestirme yol kazdılar
[Fotograf: AFP]

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, 2 kişinin Çin Seddi'nde "geri dönüşü olmayan hasara" neden olduğunu duyurdu.

Çin Seddi'nde kestirme yol yapmak için kepçe kullanarak delik kazdıktan sonra iki kişi gözaltına alındı.

Şansi eyaleti polisi, Çin imparatorlarının inşa ettirdiği devasa yapının kalıntıları olan duvarın bir bölümünde kestirme yol kazmak için kullanılan makinelerin açtığı izleri takip etti.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, şüpheliler sorgu sırasında yerel seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda bir kestirme yol yapmak için kepçe kullandıklarını itiraf etti.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.

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