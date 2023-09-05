Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
India Today 05.09.2023 13:43

Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

Hindistan'ın adını Bharat olarak değiştireceği iddia ediliyor. Yeniden adlandırma kararı hükümet tarafından Parlamentonun 18-22 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan özel oturumunda gündeme getirilebilir.

Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediyor, ancak bunun yalnızca "Bharat" olarak değiştirilmesi yönünde giderek artan bir çağrı var .

Anayasanın değiştirilerek Hindistan'ın adının Bharat olarak yeniden adlandırılması talebi yoğunlaştı ve kaynaklar, hükümetin Hindistan'ın yeniden adlandırılmasına yönelik bir karar getirebileceğini söyledi.

G20 Devlet Başkanları ve bakanların katılacğı akşam yemeği davetinde de "Bharat Başkanı"ndan.... ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

Parlamentonun yakın zamanda gerçekleşen bir oturumu sırasında BJP Rajya Sabha Milletvekili Naresh Bansal, sömürge köleliğini simgelediğini öne sürerek 'Hindistan'ın Anayasadan çıkarılmasını talep etmişti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapıyor
13:57
AFAD'dan 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
13:53
Atatürk Barajı'nda ilk kez Mersin Balığı görüldü
14:01
Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde
13:44
Fındık ihracatından 1 milyar 795 milyon dolar gelir
13:36
Fransa'da 'kartal baykuşlarının huzurunu bozan' amatör fotoğrafçıya ceza
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ