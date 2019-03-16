Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 49 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.

Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.

"Merhaba kardeşim"

Christchurch'deki terör saldırısının ilk kurbanının son sözleri de teröristin kamerasına yansıdı.

Caminin kapısının yanında duran bir kişinin silahla acımasızca öldürülmeden önce “merhaba kardeşim” dediği duyuldu.

Onlarca sayfalık nefret manifestosu

Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Nefret manifestosunda cami saldırganı terörist, Türkiye'ye karşı "(İstanbul boğazının batısına) Eğer ki Avrupa topraklarına geçmeye çalışırsanız, boğazın batısına gelmeye çalışırsanız sizleri öldürürüz." tehdidinde bulundu.

Terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde teröristlere ait olduğu öne sürülen silahların üzerinde, geçmişte Avrupa'nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü.

Teröristin 2016'da Türkiye'ye geldiği belirlendi

TRT World'ün haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden teröristlerden Avustralya vatandaşı Tarrant'ın, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden önce 17-20 Mart arasında Türkiye'de bulunduğu, darbe girişiminin ardından 13 Eylül'de tekrar Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Türk yetkililer, ikinci gelişinde 43 gün Türkiye'de kalan Tarrant'ın olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi.

5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak

Terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Kayna: TRT Haber / AA