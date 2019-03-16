Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısı faili ile ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırıların faili Brenton Tarrant'ın geçmişte Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Saldırganın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Saldırganın Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalanındaki görüntüleri de yayınlandı.

Saldırganın Türkiye’deki bağlantıları araştırılırken Türkiye'de nerelerde bulunduğu ve ne yaptığının soruşturulduğu ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber