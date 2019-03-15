Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist saldırı öncesi 74 sayfalık bir manifesto yayınladı.

28 yaşındaki terörist manifestosunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı, kendince tehditler savurdu.

Terörist, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Halkımızın en kadim düşmanı olan Türklerin lideri" diye nitelendirdi.

"Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız sizi öldürürüz"

Teröristin manifestodaki tehditleri bu kadarla da sınırlı kalmadı. "Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız sizi öldürürüz" diyerek tehditler savurdu. Bütün camiler ile minareleri yıkmaktan, İstanbul'u Hristiyan toprağı yapmaktan bahsetti.

Teröristin silahlarında dikkat çeken ayrıntı

Terörist saldırıya hain emellerini yazdığı silahlarla gitti. Türk ve Osmanlı karşıtı simgelerin yer aldığı silahının üzerine Türk Yiyici anlamına gelen "TURKOFAGOS" ibaresini kazıdı.

Osmanlı'nın Viyana Kuşatması'nın tarihi olan 1683'ü de yazdı. İslam düşmanı saldırgan, 1389'daki Birinci Kosova Savaşı'nda, Osmanlı Padişahı I. Murat'ı sırtından bıçaklayan Sırp Miloş Obiliç'in adını da Kiril alfabesi ile not etti.

Kaynak: TRT Haber