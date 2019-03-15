Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın yaralı olduğu belirtildi.

Silahlı saldırı Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı Twitter hesabından lanetledi. Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 30'u aynı noktada 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti. Saldırıda 50'ye yakın yaralı olduğu belirtildi.

Scott Morrison: Dehşete düştük

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu onayladı.

Morrison, Bugün Yeni Zelanda'daki kuzenlerimizle kederliyiz, şok olduk, dehşete düştük, öfkelendik ve bu aşırılık yanlısı, şiddet saldırısını kınıyoruz." dedi.

Imran Khan

Pakistan Başbakanı "Yeni Zelanda'daki bu terörirst saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırı terörizmin bir dine sahip olmadığını teyit ediyor. Dualarımız saldırıya uğrayanlar ve onların aileleri için."

Jeremy Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yeni Zelanda'daki terörist saldırı için, "korkunç eylem" ifadesini kullandı.

"Bu korkunç eylemin ardından kalplerimiz sizinle. Yeni Zelanda, dünyanın en huzurlu, barışı seven ve cömert ülkelerinden biri. İngiltere'deki arkadaşlarınız sizinle birlikte."

Amerikan Müslüman sivil haklar grubu Müslüman Avukatlar

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ABD’de Müslüman topluluklara ve camilere yönelik saldırılar yaşandı... Amerikan Müslüman topluluğu son yıllarda ölümcül saldırılarla karşı karşıya kaldı, ancak nadiren böyle acımasız katliamlara şahit olduk. Facebook, Twitter ve Google'dan saldırı görüntülerin kaldırılmasını istedik. Eğer görürseniz rapor edebilirsiniz."

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Kaynak: TRT Haber