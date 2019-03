Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör tasarının lehinde oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi.

100 sandalyeli Senato'da 45 Demokrat'ın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Senato Genel Kurulunda alınan bu karara Twitter'dan tek bir kelimeyle cevap verdi: "Veto!"

Trump bu mesajının ardından paylaştığı tweet'te ise, "Sınırları açarak ülkemizde suç, uyuşturucu ve kaçakçılığı artıracak olan ve Demokratlardan ilham alan bu tasarıyı veto etmek için sabırsızlanıyorum. Sınır Güvenliğine ve ihtiyaç duyduğumuz duvara destek veren güçlü Cumhuriyetçilerin hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!