Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz"

Son 1 yıldır dördüncü defa Gaziantep’teyim. Var mı benim gibi gelen? Yine de Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz. Çünkü Antep, harcı alın teriyle, göz nuruyla, ilimle, irfanla, yürek coşkusuyla, deruni bir aşkla yoğurulmuş bir şehirdir. Evliya Çelebi bu şehir için ne diyor? Söyleyeyim, “Tatlı yedikleri için tatlı dillidirler” diyor. Tatlısıyla, kebabıyla her biri diğerinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden bu şehir için ne desek azdır.

"Şehrimiz, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır"

Nitekim geçtiğimiz yıl şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli yabancı turist, Antep’in güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyorsunuz hemen yanı başımızdaki Şanlıurfa’da, insanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin izleri bulunur. Biz de 2019’u Göbeklitepe Yılı olarak ilan ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa’yla birlikte aynı zamanda Gaziantep’in de turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak bir projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart’ta Gaziantep, yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.

Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu ama bu defa Antep’ten şöyle şanına yakışır, unvanına yakışır, bunun yanında delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum. Biz Antep’i sadece sevmekle, aşkla, sevmekle kalmadık, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala hazırlıyoruz.

"Gaziantep’e 35 katrilyon yatırım yaptık"

Son 17 yılda Gaziantep’e 35 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Bu üniversite öyle sıradan bir üniversite değil, bölgenin merkezi bir üniversitesi. Sadece ulusal değil, uluslararası bazda bir eğitim öğretim verecek üniversite.

"Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz"

Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde 2 tane Gaziantep’te, bir tane Nizip’te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açıyoruz. Gaziantep’e 33 bin kişi kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Gaziantep, İslahiye ve Nizip gençlik merkezlerini, Şehit Kamil Sporcu Yetiştirme Merkezini kurduk.

Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kıraathanesi olacak. O da büyükçe bir millet kıraathanesi. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin oldu Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ayrıca Gaziantep’e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak. Bu vesileyle önümüzdeki Salı günü vefatının seneyi devriyesine ulaşacağımız Hasan Celal Güzel abimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"Gaziantep savunmasındaki bütün olaylar görsel olarak anlatılacak"

Gaziantep’in hafızası olan Alleben Deresi’ni o eski günlerine kavuşturmak için rehabilite edip çevresinde de şehrin dokusuna ve kültürüne uygun rekreasyon alanı yapıyoruz. Şahinbey’in şehit edildiği ve adına yapıldığı anıtın bulunduğu yere Milli Mücadele Tabiat Merkezi’ni kuruyoruz. Bu parkta özellikle genç kuşaklara, Gaziantep savunmasındaki bütün olaylar görsel olarak anlatılacak. Gaziantepli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellerimizi toplam yaklaşık 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik.

"Bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz"

Sağlıkta şehrimizde son 17 yılda bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de şehrimize inşallah önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız, bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün biliyorsunuz Ankara’da Bilkent’te 3 bin 700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Şimdi bir benzerini de inşallah Gaziantep’te açacağız.

Gaziantep’e de yakışır, yapacağız inşallah. Ayrıca 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin proje çalışmaları da devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz. Gaziantep’te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. İnşallah benzerini de Gaziantep’e yapacağız.

"İmar Barışı ile 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük"

Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesini başlattık. İlk etabındaki 2 bin 795 konutun inşasının sürdüğü Kuzey Şehrin ulaşımı için yol yapımı çalışmalarına da devam ediyoruz. Ayrıca şehrimizin güney bölgesinde de yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar Barışı ile 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük.

"Bir medeniyet şehri kuracağız"

Şimdi geliyorum müjdemize. Biliyorsunuz Gaziantep’in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Şimdi Dülükbaba Tabiat Parkı’na ve Erikçe Kent Ormanı’na komşu işte bu devasa alanı Antep’in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep’in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri birer Antep evi şeklinde yapılacak. Böylece şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

"Araban'a, Karkamış'a doğalgazı getireceğiz"

Şehrimize yine 2 milyon kişiye hizmet verecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıl hizmete giriyor. Gaziantep, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli ve Nizip’e doğalgazını verdik. Bu sene içinde Araban’a, 2 yıl kadar da Karkamış’a da doğalgazı getireceğiz.

"Bölünmüş yol uzunluğun 280 kilometre ilave ettik"

Ulaştırmada 6 katrilyon liralık yatırım yaparak 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna, 280 kilometre ilave ettik ve 396 kilometreye ulaştırdık. Yapımı devam eden İslahiye-Kırıkhan yolunu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu, Kahramanmaraş-Nur Dağı yolunu, Tugay kavşağı, Dülükbaba kavşağı ve mezarlık köprülü kavşağını bu yıl tamamlıyoruz.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunu, Nizip-Karkamış yolunu, Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolunu, Osmaniye-Nur Dağı yolunu ve Nur Dağı-Kilis-Akbez ayrımı yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Dörtyol-Hassa yolu projemizi, bünyesindeki tünelleriyle, viyadükleriyle, köprüleriyle birlikte önemine binaen yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiyoruz. Amanos Dağlarını tünelle geçip, Gaziantep’le İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi kısaltacağız.

Bölgemizde yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak bu dev projenin ihalesine inşallah bu yıl içinde çıkıyoruz. Gaziantep’in 288 kilometrelik demiryolu hatlarını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları da etap etap devam ediyor.

"Gaziantep, hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak"

Gaziantep’i İstanbul, Ankara ve Konya’dan Karaman’a hızlı trenle bağlayacak hattı Nur Dağı’ndan Kahramanmaraş’a da bağlıyoruz. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı tren projemizi de tamamladığımızda Gaziantep, hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Hem metro standartlarında kent içi ulaşımına hem de hızlı tren bağlantısı ile şehirlerarası ulaşımına hizmet verecek Gaziray’ın çalışması da sürüyor.

İnşallah önümüzdeki yıl bunu da hizmete sunuyoruz. Bir başka metro projemiz de Düztepe-Şehir hastanesi güzergahında sürücüsüz metro olarak planlanan bu hattaki, sondaj çalışmaları devam ediyor. İnşaatına da en kısa sürede başlanacaktır.

Gaziantep Havalimanı’nın yolcu sayısı 2003 yılında 223 bindi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 2 milyon 655 bine çıktı. Yani bire 10-11 arttı. Gaziantep Havalimanı’nı yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine çıkarmak için 6 adet yolcu köprülü yeni bir iç hatlar terminal binası ile apron yapıyoruz. Mevcut terminali de sadece dış hatlara tahsis edeceğimiz bu projeyi de seneye tamamlıyoruz.

"Düzbağ Projesinin temelini geçen yıl attık, inşaatı sürüyor"

Gaziantep’e 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 2 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Gaziantep’in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ regülatörünü ve 105 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattını inşa ediyoruz. Maliyeti 1,2 katrilyon lira olan Düzbağ Projesinin temelini geçen yıl attık, inşaatı sürüyor. Bu projeyle hem Gaziantep’in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek.

"Bay Kemal televizyon programlarında asıl niyetini anlatıyor"

Bunlar bayrak ve ezan düşmanı, ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? 8 Mart’ta toplanırken valilikten izin aldınız mı? Bu ülke eski Türkiye değil.

Bay Kemal televizyon programlarında asıl niyetini anlatıyor. Diyor ki, “YPG Türkiye’ye saldırmaz. Madem öyle biz tepelerine binene kadar Hatay’a düşen bombalar kimden geliyordu? YPG ile PKK’nın farkı var mı? ABD’liler işlerine geldiği için ayrıştırmaya çalışıyor da Kılıçdaroğlu niçin YPG’nin avukatlığına soyunuyor.

"3 tane de Türk var onlar da yaralı"

Bugün maalesef Yeni Zelanda’da yaşanan hadiseyi izlediniz mi televizyonlarda? İslam düşmanı katiller, ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Burada bu saldırının görüntüleri de canlı olarak yayınlandı. 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 tane de Türk var onlar da yaralı. Ben bir tanesine ulaştım kendisiyle görüştüm, Cumhurbaşkanıyla da görüştüm.

"Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir"

Şimdi bir de bu alçak, bu katil bildiri yayımlamış. Bu bildiride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz, yani Avrupa Yakası’na. Yoksa ne olurmuş? İstanbul’a gelir, hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya’yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istikbalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkı sarılıyoruz.

"Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin"

Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinde silahlarla gittin onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede? Türkiye’de… Ama siz ne yaptınız? Muhtar bile olamaz dediklerinden aldınız bu evladınızı hem Başbakan yaptınız hem de Cumhurbaşkanı yaptınız.

Şimdi İstanbul’a da ne diyor bu ahlaksız? İstanbul’a diyor ki Kostantinapol… Ayasofya’yı yeniden kiliseye çevireceklermiş. Bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Evelallah…

"Be ahlaksız, siz Filistin’in tamamını işgal ettiniz"

Çıkmış İsrail’in başında bir tane soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da tweet atıyor. Tweetinde ne diyor? “İstanbul Bizans’ın başkenti bir Hristiyan şehridir. Türk işgaliyle karşı karşıyadır.” Be ahlaksız, siz Filistin’in tamamını işgal ettiniz, Filistin’in tamamını işgal ettiniz. Siz 1938’de 48’de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz? O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi, şimdi nerede? İşgal ettiniz, elinizdeki o güçle onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz.

Kaynak: TRT Haber