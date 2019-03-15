Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, Yeni Zelanda’daki terör saldırısı ile ilgili, “Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum.” dedi.

Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığının, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaştığını belirten Erdoğan, “Saldırının, uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber / AA