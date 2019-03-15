MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'da 49 kişinin ölümüne, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Türk ve İslam düşmanları gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçıyor"

Gün geçmiyor ki, mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın. Türk ve İslam düşmanları gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçıyor, kan döküyor, barbarlıkta sınır ve eşik tanımıyorlar.

"Tablo korkunç"

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları elliye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.

"Ölüm yağdıran terörist tam bir Türk ve Türkiye düşmanı"

Camilerimize kast eden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir.

"Dökülen kanların bedeli derhal sağlanmalıdır"

Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelenda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.

"Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerde"

Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki, ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır.

"Nefretle lanetliyorum"

Yeni Zelanda’daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Unutulmasın ki, “Allah Bes, Baki Hevestir.” “Galip Olan Yalnızca Allah’tır.” Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cuma’mız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin.

Kaynak: TRT Haber