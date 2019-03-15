Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş saldırı anını TRT Haber'e anlattı.

Teröristin yüzünü göremediğini belirten Boztaş, camide kendisinden başka Türk bulunmadığını söyledi.

Terör saldırısının meydana geldiği iki cami arasında 20 dakikalık bir mesafe olduğunu dile getiren Boztaş, saldırı sonrası güvenlik birimlerinin camiye ulaşmasının 15-20 dakika sürdüğünü söyledi.

Teröristin sürekli tekrar ettiği bir cümle, bir kelime olmadığını belirten Boztaş, teröristin sadece ateş ettiğini ifade etti.

Boztaş, sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, yaşadıklarını @trthaber'e aktarıyor. https://t.co/2Lg5lTRRrT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber