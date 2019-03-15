CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlenen terör saldırısı hakkında Twitter’dan açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, “İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda’da. Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı! Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz.” dedi.
Kaynak: TRT Haber