Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, "Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

Mogherini: PKK AB'nin terör örgütleri listesinde

Çavuşoğlu'nun ardından AB Yüksek Temsilcisi Mogherini açıklamalarda bulundu.

Mogherini "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli." dedi. PKK'nın, AB'nin terör örgütleri listesinde olduğunu ve bu hususun tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Kaynak: AA