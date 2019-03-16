Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan terörist Brenton HarrisonTarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

AFP'nin haberine göre terörist, çıkarıldığı mahkemede "White power" (beyaz güç) işareti yaptı.

Dünyadaki beyaz milliyetçi gruplar ve ırkçı internet trolleri tarafından kullanılan bir sembol olarak bilinen "Beyaz güç" işareti yapan terörist, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Kaynak: AFP