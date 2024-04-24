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Dünya
TRT Haber 24.04.2024 10:02

Katile silah, maktüle un... ABD'nin iki yüzlü Filistin politikası

ABD, farklı kurumları aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, Gazze ve İsrail üzerindeki politikasını tiyatro oyununa çevirdi. Kıtlık seviyesine ulaşan Gazze'ye havadan un atarken, daha fazla ölüm için İsrail'e silah taşıyacak anlaşmaya onay verdi. İnsan hakları raporunda Gazze'deki felaketi kabul ederken, "İsrail'e güveniyoruz" mesajını tekrar etti.

Katile silah, maktüle un... ABD'nin iki yüzlü Filistin politikası

ABD Kongresi, aylardır üzerinde uzlaşılmaya çalışılan savunma paketlerini onayladı.

Bu paketlerden biri de İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi, yani Gazze'ye karşı daha fazla ölüm yağdırmayı amaçlıyor.

İsrail'e gönerilmesi onaylanan "ölüm paketi"nin bütçesi ile 26 milyar 400 milyon dolar.

ABD'de İsrail ve Ukrayna'ya dev savunma yardımı onaylandı
ABD'de İsrail ve Ukrayna'ya dev savunma yardımı onaylandı

Pakette İsrail'in hava savunma sistemine ek mühimmat ve askeri malzeme, savunma malzemeleri ve ABD'nin İsrail'deki silah deposuna ek malzeme desteği yer alıyor.

Tasarıyla Gazze dahil çatışma bölgelerine 9 milyar dolar insani destek paketi de kabul edildi.

Yani ABD kongresi soykırıma desteğe, yaşama desteğin 3 katı bütçe ayırdı.

Söz konusu tasarı, ABD Başkanı Biden'ın imzalamasından sonra yasalaşacak.

ABD'nin dengesiz politikası raporlara da yansıdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki insan hakları ihlallerine yönelik bir rapor yayımladı.

2023 İnsan Hakları Raporu'nda, Gazze'deki durum için "ağır insani kriz" ifadesi kullanıldı.

Bölgenin büyük oranda yaşanamaz hale geldiğinin altı çizildi.

Katledilen gazetecilere işaret edildi. "İsrail eşi görülmemiş sayıda gazetecinin ölümüne sebep oldu" denildi. 

ABD'nin insan hakları raporu: Gazze'de ağır insani kriz var
ABD'nin insan hakları raporu: Gazze'de ağır insani kriz var

Blinken'dan "İsrail'e de aynı standardı uyguluyoruz" iddiası

Blinken, "İsrail'le ilgili çifte standart uygulamıyoruz, biz herkese aynı standardı uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışma, insan haklarıyla ilgili derin endişelerin artmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına dikkati çekti. Blinken, bu saldırılarda yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin rehin alındığını kaydetti.

İsrail'in bu saldırılara karşı "kendini savunma hakkını" kullanırken bölgedeki "askeri operasyonlarını" uluslararası hukuka uygun şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Blinken, "Gazze'de aralarında çocukların, kadınların ve engelli kişilerin de olduğu on binlerce Filistinli sivilin ölümüyle ilgili endişelerimiz sürüyor." ifadesine yer verdi.

"İsrail'e güveniyoruz, İsrail'den endişeliyiz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in geri çekilmesinin ardından bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturmaya taraf olmadığını ve bu mezarlarla ilgili soruşturma konusunda İsrail'e güvendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası kara saldırısı planından "hala endişeli" olduklarını belirterek, bu konuda iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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