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Dünya
AA 24.04.2024 08:51

ABD'nin insan hakları raporu: Gazze'de ağır insani kriz var

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki insan hakları ihlallerine yönelik bir rapor yayımladı. 2023 İnsan Hakları Raporu'nda, Gazze'deki durum için "ağır insani kriz" ifadesi kullanıldı. Raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde de uzun bir ihlal listesi yer aldı. Yunanistan'ın göçmenlere yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

ABD'nin insan hakları raporu: Gazze'de ağır insani kriz var

"İsrail, Gazze'de Filistinli sivillere yönelik ağır insan hakları ihlallerinde bulundu."

Bu ifadeler, Gazze Şeridi’nde katliam yapan İsrail’e her türlü desteği sağlayan Washington yönetiminin hazırladığı rapordan.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 İnsan Hakları Raporu adlı raporunda, Gazze'de "ağır insani kriz" yaşandığı vurgulandı.

Bölgenin büyük oranda yaşanamaz hale geldiğinin altı çizildi. Katledilen gazetecilere işaret edildi.

"İsrail eşi görülmemiş sayıda gazetecinin ölümüne sebep oldu." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın  açıkladığı raporda Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine de vurgu yapıldı.

Blinken rapordaki ifadelere ilişkin "Rus kuvvetleri kasıtlı bir savaş aracı olarak şiddeti sivillere karşı kullanıyor." yorumunda bulundu.

Yunanistan'ın ihlal listesi

Raporun Yunanistan bölümünde ise uzun bir “ihlal” listesi var.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik muamelesine işaret eden raporda ulusal, ırksal veya etnik azınlık gruplarının üyelerini hedef alan şiddet içeren suçlara vurgu yapıldı.

Yunanistan'ın "Türk" kelimesini içeren derneklere yasal kısıtlamalar getirdiğine de dikkat çekildi.

Raporda, Yunanistan'da medyanın baskı gördüğü de yer aldı. 

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