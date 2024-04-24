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Dünya
AA 24.04.2024 10:10

Jamaika Filistin'i devlet olarak tanıdı

Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Jamaika Filistin'i devlet olarak tanıdı
[Filistin bayrağı | Fotoğraf: AA]

Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" açıkladı.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

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