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Dünya
AA 24.04.2024 09:15

ABD üniversiteleri İsrail saldırılarına karşı ayaklanıyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına aldı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırdı.

ABD üniversitelerinde Gazze ateşi: Protestolar yayılıyor
ABD üniversitelerinde Gazze ateşi: Protestolar yayılıyor

Columbia Üniversitesinde yaşananların ardından, İsrail karşıtı üniversite öğrencilerinin protestoları diğer üniversitelere de sıçradı.

ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.

Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail’in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor.

ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

 Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde bulunan Michigan Üniversitesi arazisinde de Gazze'deki soykırımı protesto etmek için kamp kurarak eylem düzenlendi.

Öğrenciler protestolarına ikinci gününde de devam etti.

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