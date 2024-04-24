ABD'de İsrail ve Ukrayna'ya dev savunma yardımı onaylandı

ABD'de 95 milyar dolarlık Ulusal Güvenlik Tamamlayıcı Yasa Tasarısı Kongre'den geçti.

İsrail'e 26 milyar 400 milyon dolar, Ukrayna'ya 60 milyar 800 milyon Dolar savunma paketleri ile Tayvan'a 8 milyar Dolarlık destek paketini içeren Ulusal Güvenlik Tamamlayıcı Yasa Tasarısı onaylandı.

Pakette İsrail'in hava savunma sistemine ek mühimmat ve askeri malzeme, savunma malzemeleri ve ABD'nin İsrail'deki silah deposuna ek malzeme desteği yer alıyor.

Tasarıyla Gazze dahil çatışma bölgelerine 9 milyar Dolar insani destek paketi de kabul edildi.

Paketin Ukrayna ayağı ise iki başlığı içeriyor.

Paketin üçte biriyle, Ukrayna'ya ABD silah depolarından şimdiye kadar gönderilen silahların yerine yenilerinin konulması amaçlanıyor.

Yasa tasarısı Biden yönetimine, 45 gün içerisinde Ukrayna'da gelecekte varılması istenen hedefle ilgili rapor sunma şartını getiriyor.

Ulusal Güvenlik Tamamlayıcı Yasa Tasarısı, Tiktok'a ilişkin olası yasağı da içeriyor.

Çin merkezli ByteDance, şirketine Tiktok'u bir ABD şirketine satması için 9 ay süre tanıyor.

150 milyon ile en çok kullanıcısı ABD'de olan Tiktok satılmazsa, bu sürenin ardından ülke genelinde yasaklanacak.

Söz konusu tasarı, ABD Başkanı Biden'ın imzalamasından sonra yasalaşacak.

